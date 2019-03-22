Полиция начала проверку избиения школьницы в Челябинске из-за кроссовок

В Челябинске полиция проводит проверку по факту избиения ученицы одной из школ из-за кроссовок, сообщили РБК в пресс-службе УМВД по городу.

«Инцидент зарегистрирован, по данному факту проводится проверка, решение не принято», — сказали в пресс-службе. При этом там не смогли уточнить характер повреждений и количество участников избиения.

Ранее об избиении девочки за поддельные кроссовки бренда Balenciaga рассказала «Первому областному» ее мать Ксения Зинченко. По ее словам, школьницу били по ноге, лицу и носу, а также снимали происходящее на видео. «У моего ребенка сотрясение мозга и смещение, то есть черепно-мозговая травма закрытая и нос поврежден», — сказала Зинченко. Она рассказала, что две недели назад девочка попросила купить ей кроссовки Balenciaga на 8 марта. «Мы пошли и купили, отдали за них 7 тыс. руб. Я не знаю, сколько стоит не подделка, но что у нас продают в Челябинске, то и носим», — отметила мать пострадавшей. По словам Зинченко, сверстницы сказали девочке или снимать кроссовки, или отдать деньги, или ее будут бить.

Директор школы сообщила, что руководство учреждения в курсе ситуации. По ее словам, избиению предшествовал конфликт в социальных сетях. «Мы разбираемся в ситуации, пригласили родителей, оповестили полицию, но ситуация такова, что непонятно, кто зачинщик на сегодняшний день, пострадавшая сторона, либо нет», — отметила директор.

РБК обратился за комментарием к уполномоченному по правам человека в Челябинской области.