СМИ узнали о планах ВМС США списать шесть крупнейших боевых кораблей

ВМС США предложили списать шесть из 22 крупнейших надводных боевых кораблей в американском флоте класса Ticonderoga из-за больших расходов на их содержание. Об этом сообщает Defense News со ссылкой на источник в Министерстве обороны страны.

По словам источника, из эксплуатации могут вывести корабли Bunker Hill, Mobile Bay, Antietam, Leyte Gulf, San Jacinto и Lake Champlain. ВМС США хотят предложить конгрессменам начать сдавать их в утиль с 2021 года, несмотря на то, что ранее конгресс поддержал план продления срока службы кораблей.

Defense News уточнил, что большая часть этих кораблей была построена в 1980 годах, поэтому в силу возраста они все чаще требуют ремонта. В результате их содержание обходится Военно-морским силам очень дорого.

Издание The National Interest пояснило, что положение осложняется тем, что из 92 крупных кораблей ВМС США только 22 обладают космическими и коммуникационными функциями, и на данный момент адекватной замены кораблям класса Ticonderoga нет.