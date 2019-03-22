В полицейскую будку у консульства России в Афинах бросили гранату

В полицейскую будку у консульства России в Афинах бросили гранату

В полицейскую будку возле консульского отдела российского посольства в Афинах бросили взрывное устройство. Об этом «РИА Новости» сообщили в посольстве России в Греции.

Инцидент произошел в 3:30 ночи (4:30 мск). По данным дипмиссии, ​два человека на мотоцикле, проезжая мимо консульского отдела, бросили взрывное устройство в полицейскую будку. «Нанесен незначительный материальный ущерб», — указали в посольстве.

По данным Афинско-македонского агентства новостей, злоумышленники бросили гранату, которая не взорвалась. На место прибыли саперы и сотрудники полиции, которые начали расследование ЧП.

Как сообщил ТАСС пресс-атташе посольства России Василий Гаврилов, взрывное устройство сдетонировало, будке нанесен ущерб, никто не пострадал.

В ноябре 2016 года неизвестные бросили гранату на территорию посольства Франции в Афинах. Устройство взорвалось у входа в посольство на расстоянии 3–4 м от поста охраны. Один полицейский получил ранения.