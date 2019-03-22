СМИ узнали о приглашении Путина и Меркель на форум «Петербургский диалог»

СМИ узнали о приглашении Путина и Меркель на форум «Петербургский диалог»

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель получили приглашение на форум «Петербургский диалог», который в этом году пройдет с 18 по 20 июля. Об этом сообщает General-Anzeiger со ссылкой на несколько источников, близких к организаторам мероприятия.

Как отмечает газета, приглашение столь высокопоставленным гостям делается только тогда, когда есть большая вероятность получить от них положительный ответ.

По мнению автора материала, встреча Путина и Меркель может стать новый витком в развитии отношений между Россией и Германией. Он также напомнил, что оба политика не принимали участие в форуме с момента возникновения кризиса вокруг Крыма.

Сопредседатель форума с немецкой стороны Рональд Пофалла не стал подтверждать изданию информацию о приглашении Путина и Меркель. Он лишь отметил, что в этом году на форум приедут высокопоставленные представители обеих стран.