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СМИ узнали о приглашении Путина и Меркель на форум «Петербургский диалог»

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель получили приглашение на форум «Петербургский диалог», который в этом году пройдет с 18 по 20 июля. Об этом сообщает General-Anzeiger со ссылкой на несколько источников, близких к организаторам мероприятия.

Как отмечает газета, приглашение столь высокопоставленным гостям делается только тогда, когда есть большая вероятность получить от них положительный ответ.

По мнению автора материала, встреча Путина и Меркель может стать новый витком в развитии отношений между Россией и Германией. Он также напомнил, что оба политика не принимали участие в форуме с момента возникновения кризиса вокруг Крыма.

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Сопредседатель форума с немецкой стороны Рональд Пофалла не стал подтверждать изданию информацию о приглашении Путина и Меркель. Он лишь отметил, что в этом году на форум приедут высокопоставленные представители обеих стран.

«Петербургский диалог» — форум гражданских обществ России и Германии. Он был создан в 2001 году по инициативе Владимира Путина и тогдашнего канцлера Германии Герхарда Шредера. Главной целью форума является создание надежной основы для развития российско-германских отношений. В этом году форум пройдет в Петерсберге, который расположен недалеко от Бонна.

Теги: Петербургский диалог, Владимир Путин, Ангела Меркель
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