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Глава РФС назвал «гол в раздевалку» причиной поражения России от Бельгии

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков после поражения сборной России от Бельгии в отборочном матче на Евро-2020 заявил, что в стане российской команды нет уныния от результата игры, передает ТАСС.

«Первый тайм провели уверенно, не было боязни соперника <...> К сожалению, они реализовали два шанса, которые мы предоставили», — сказал он.

По словам главы РФС, «поражения случаются», но команда сделает правильные выводы перед следующей игрой со сборной Казахстана.

«Конечно, гол, который был забит «в раздевалку» (на 45-й минуте матча Эден Азар реализовал пенальти и сделал счет 2:1), повлиял на ход матча», — заключил Дюков.

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Стартовая игра отборочного турнира на Евро-2020 между сборными Бельгии и России прошла 21 марта на стадионе «Руа Бодуэн» в Брюсселе. Хозяева одержали победу со счетом 3:1. В первом тайме бельгийцы вышли вперед после гола Юри Тилеманса на 14-й минуте. Россия сравняла счет спустя две минуты - пустые ворота, которые защищал Тибо Куртуа, поразил Денис Черышев. В конце первого тайма капитан сборной Бельгии Эден Азар реализовал пенальти, а на 88-й минуте он оформил дубль и установил окончательный счет матча.

Следующую игру в отборочном цикле к Евро-2020 Россия проведет против команды Казахстана. Матч состоится 24 марта в Астане. Помимо России, Бельгии и Казахстана в группе I за путевку на Чемпионат Европы борются Шотландия, Кипр и Сан-Марино.

Теги: Бельгия, Чемпионат Европы, Футбол, отборочный матч, Александр Дюков, РФС
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