Глава РФС назвал «гол в раздевалку» причиной поражения России от Бельгии

Глава РФС назвал «гол в раздевалку» причиной поражения России от Бельгии

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков после поражения сборной России от Бельгии в отборочном матче на Евро-2020 заявил, что в стане российской команды нет уныния от результата игры, передает ТАСС.

«Первый тайм провели уверенно, не было боязни соперника <...> К сожалению, они реализовали два шанса, которые мы предоставили», — сказал он.

По словам главы РФС, «поражения случаются», но команда сделает правильные выводы перед следующей игрой со сборной Казахстана.

«Конечно, гол, который был забит «в раздевалку» (на 45-й минуте матча Эден Азар реализовал пенальти и сделал счет 2:1), повлиял на ход матча», — заключил Дюков.