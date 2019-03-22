В Липецке фура столкнулась с отцепившейся от поезда цистерной

В Липецке фура столкнулась с отцепившейся от поезда цистерной

На железнодорожном переезде в Липецке произошло столкновение грузового поезда с фурой, в результате произошедшего пострадал один человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области.

​В ведомстве рассказали, что столкнулась фура MAN и железнодорожный состав из локомотива и цистерны с топливом. «В результате ДТП произошло опрокидывание цистерны, происходит розлив топлива», — говорится в сообщении.

Также в МЧС заявили, что в аварии пострадал один человек. Представитель регионального МЧС сообщил ТАСС, что пострадавшим оказался водитель грузовика, у него диагностировали черепно-мозговую травму и ушибленные раны.

«По предварительной версии, поезд проехал нерегулируемый железнодорожный переезд, последний вагон отцепился и покатился назад, после чего столкнулся с грузовиком», — отметил представитель ведомства.