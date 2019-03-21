Умерла актриса Маргарита Жарова

Актриса театра и кино Маргарита Жарова умерла в возрасте 93 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

«В последние годы она тяжело болела. Маргарита Васильевна останется в нашей памяти примером таланта, женской доброты, обаяния, житейской мудрости», — говорится в сообщении.

Жарова родилась 7 июня 1925 года в Москве. Она поступила во ВГИК в 1944 году, а в 1948 году актриса снялась у своего учителя Сергея Герасимова в фильме «Молодая гвардия». В союзе отметили, что всего у нее около 80 ролей.

Актриса также снималась в картинах «Доброе утро», «Товарищ Арсений», «К Черному морю», «На семи ветрах», «Карьера Димы Горина», «Карнавал», «Сказка о потерянном времени» и в других фильмах. С 1950-х годов Жарова работала в Московском театре «Киноактер».