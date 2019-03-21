В США признали виновным угрожавшего убить Обаму американца

Присяжные в суде американского города Сиракьюз признали виновным 61-летнего Стефана Тауберта, который угрожал убить бывшего президента США Барака Обаму. Об этом сообщается на сайте американского Минюста.

Сторона обвинения заявляла, что 2 июня 2017 года Таубер неоднократно звонил в офис сенатора от штата Миннесота Эла Франкена в Вашингтон. При этом он заявлял, что планирует приехать и убить Обаму, сопровождая свою речь расовыми оскорблениями.

20 июля 2018 года он позвонил в офис члена палаты представителей конгресса США Максин Уотерс в Лос-Анджелесе. Он угрожал убийством ей и ее сотрудникам, также оскорбляя ее по расовому признаку.

В результате его признали виновным в угрозе убийством экс-президенту и члену конгресса с целью препятствовать ее деятельности, а также в угрозах по телефону.