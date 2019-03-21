Умер сыгравший в «Такси-блюз» актер Петр Зайченко

Актер Петр Зайченко умер на 76-м году жизни в больнице Волгограда, сообщила РБК внучка актера Ксения Амирова.

«Петра Петровича не стало сегодня в 10:25. Врачи говорят, что ему стало плохо, у него было тяжелое состояние, и они его не откачали», — сказала Амирова. По ее словам, врачи не исключили, что у него мог быть третий инфаркт, но врачебное заключение будет только завтра. Она также отметила, что дата погребения артиста пока не известна.

Зайченко родился в 1943 году в Волгоградской области, окончил театральное училище им. Слонова в Саратове. После окончания учебы играл в Волгоградском театре им. Горького, позднее в Волгоградском казачьем театре, Молодежном театре станичного казачьего общества «Станица Рождественская».

Он известен по ролям в фильмах «Парад планет», «Плюмбум, или Опасная игра» и «Такси-блюз».