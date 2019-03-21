Производитель телевизоров из КНР решил локализовать производство в России

Китайский бренд Skyworth, занимающийся производством и продажей телевизоров, локализует производство в России. Об этом в ходе пресс-конференции заявил директор компании по продажам на зарубежных рынках Джонни Ван, говорится в сообщении, поступившем в РБК.

Как отмечается, такое решение было принято на фоне успешного выхода на российский рынок и «высокого уровня продаж» на AliExpress Tmall, где эксклюзивно представлены телевизоры. Партнером Skyworth станет завод китайского производителя электроники TVP CIS в Санкт-Петербурге, где также производятся телевизоры Philips.

«Локализация производства в России позволит Skyworth увеличить продажи в течение года на 100%», — указывается в сообщении. Также отмечается, что объемы производства составят около 500 тыс. штук в год.

Skyworth работает в России с августа 2018 года. Продукция производителя представлена линейкой телевизоров диагональю от 32 до 58 дюймов, их стоимость варьируется от 8 до 40 тыс. руб.

​По оценкам группы «М.Видео-Эльдорадо», по итогам 2018 года, объем рынка телевизоров в России достиг 6,2 млн штук и 153,7 млрд руб., продажи относительно 2017 года выросли на примерно 15% в деньгах и 19% в штуках. Среди крупнейших игроков российского рынка Skyworth пока нет. В топ-10 брендов в денежных и натуральных продажах (на них приходится больше 90% продаж) входят Samsung, LG Sony, Philips, DEXP, Haier, BBK, Sharp, Telefunken, Panasonic. При этом в мире китайский бренд занимает восьмое место по объему продаж.