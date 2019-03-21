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Правительство предложило повысить выплаты по ОСАГО в четыре раза

Правительство России разработало законопроект, который предлагает увеличить максимальные выплаты за вред жизни и здоровью по ОСАГО с 500 тыс. руб. до 2 млн руб. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Согласно сообщению, речь идет о возмещении ущерба в случае ДТП со смертельным исходом. В настоящий момент выплату в размере до 2 млн руб. родственники могут получить при гибели пассажира на общественном транспорте — автобусе, самолете или поезде. В случае, когда человек погибает в аварии на личном автомобиле, его близким выплатят не более 500 тыс. руб.

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Также автомобилистам могут разрешить устанавливать в машинах телематические устройства, которые позволяют определить персональный страховой тариф для каждого водителя​ в зависимости от манеры вождения.

Данные поправки в закон будут рассмотрены президентским Советом по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства 21 марта. В случае принятия поправок нововведения вступят в силу с 1 января 2020 года.

В конце января в Министерстве финансов России предложили приравнять лимит выплаты за вред жизни и здоровью в рамках обязательного страхования ответственности перевозчика и по ОСАГО. В Российском союзе автостраховщиков предупредили, что в случае принятия данных изменений страховой полис ОСАГО подорожает в среднем больше чем  на 500–600 руб.

Теги: Правительство, увеличение, выплата, ОСАГО
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