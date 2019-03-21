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Росстат назвал регионы с самой высокой продолжительностью рабочей недели

Росстат проанализировал среднюю фактическую продолжительность рабочей недели занятого населения в разных регионах России и пришел к выводу, что самым «трудолюбимым» субъектом стал город Севастополь. Об этом со ссылкой на службу госстатистики сообщает RT.

Федеральная служба проанализировала данные за третий квартал 2018 года и пришла к выводу, что ​в крымском городе федерального значения работают в среднем 39 часов в неделю. За Севастополем следуют Калмыкия, Воронежская и Еврейская автономная области (38,8 часа), Владимирская и Ростовская области (38,7 часа).

Меньше всего работают в республике Алтай (32,9), Карелии (33,4) и в республике Коми (34,1).

Отличается продолжительность работы и по гендерному признаку, отмечают в ведомстве. По данным Росстата, мужчины в среднем работают дольше женщин — 38,7 против 35,4 часа в неделю.

Теги: Росстат, регионы России, трудоустройство, рабочая неделя
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