Спасателям поступил сигнал о минировании Красноярской ГЭС

В краевое госучреждение «Спасатель» поступил анонимный сигнал о минировании Красноярской ГЭС, расположенной в городе Дивногорск. Об этом говорится в отчете учреждения за минувшие сутки.

Так, согласно отчету, за текущие сутки спасатели совершили шесть выездов, из них два — на Дивногорскую ГЭС. О поступлении сигнала сообщил оперативный дежурный ГО и ЧС.

«Информация не подтвердилась», — говорится в оперативной сводке.

Красноярская ГЭС расположена на реке Енисей, вблизи города Дивногорска Красноярского края. Это третья ступень Енисейского каскада ГЭС. Она является второй по мощности после Саяно-Шушенской ГЭС электростанцией России.