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Финансы ,  
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Центробанк за 2018 год выявил 168 финансовых пирамид

Центральный банк России в минувшем году выявил 168 финансовых пирамид, при этом в 2017 году было выявлено 137 таких структур. Об этом заявил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях, передает ТАСС.

По его словам, увеличение числа финансовых пирамид обусловлено тем, что Центробанк открыл два отдельных центра по борьбе с подобными структурами в Краснодаре и Хабаровске.

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​«В настоящий момент мы проводим оценку вообще в принципе всего объема ущерба от финансовых пирамид, которые в 2018 году действовали на территории России», — подчеркнул он.

В феврале стало известно о запуске Центральным банком робота, способного находить в интернете финансовые пирамиды. Тогда Валерий Лях рассказал, что робот был запущен во второй половине прошлого года. «После того как зафиксирована компания, проявившая к роботу интерес, регулятор анализирует, является ли организация легальной или нет», — пояснил он, добавив, что итоговый анализ проводят сотрудники ЦБ.

Теги: финансовые пирамиды, Центробанк
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