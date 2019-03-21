Иран опроверг информацию о совместной с Турцией операции против курдов

Военные Ирана и Турции не проводили какие-либо совместные операции в своих приграничных зонах. Об этом в интервью агентству IRNA заявил официальный представитель иранских вооруженных сил Абольфазль Шекарчи.

Так он прокомментировал заявление министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу, который утверждал, что Анкара и Тегеран проводят совместную операцию против членов Рабочей партии Курдистана (РПК), запрещенной в Турции. С таким заявлением турецкий министр выступил в понедельник, 18 марта. «Мы начали совместную операцию с Ираном против РПК на восточной границе», — сказал он.

​При этом 20 марта заместитель министра внутренних дел Ирана Хусейн Зульфикари созвонился со своим турецким коллегой Мухтерем Индже. В ходе беседы они условились продолжать сотрудничество в области безопасности. Иранский чиновник отметил, что террористические группировки не должны чувствовать себя комфортно, находясь на территории обеих стран.