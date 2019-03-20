Исследование показало связь употребления горячего чая и рака пищевода

Употребление горячего чая повышает риск заболевания раком пищевода. Об этом говорится в исследовании международной группы ученых, которое приводит EurekAlert.

Ученые вели наблюдение более чем за 50 тыс. человек в возрасте 40–75 лет в среднем в течение десяти лет. За это время было выявлено 317 случаев рака пищевода. В результате специалисты сделали вывод, что ежедневное употребление более 700 мл чая температурой 60 градусов или выше увеличивает риск рака пищевода на 90% по сравнению с теми случаями, когда потребляется чай более низкой температуры.

«Многие люди любят пить чай, кофе или другие горячие напитки. Однако наше исследование показывает, <...> что желательно подождать, пока горячие напитки остынут», — прокомментировал результаты исследования ведущий автор профессор Фархад Ислами.