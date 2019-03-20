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Общество ,  
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В Воронеже не менее 50 тыс. человек остались без воды из-за аварии

В Воронеже произошел прорыв водовода на улице ​Антонова-Овсеенко, сообщается на сайте мэрии города. Без воды остались 50–60 тыс. человек, пишут «РИА Воронеж» и «Блокнот Воронеж».

Авария произошла около 11 часов утра (время совпадает с московским) 20 марта на водоводе диаметром 1 м. Авария коснулась около 150 домов. Местная прокуратура начала проверку по факту произошедшего.

Ликвидацией аварии руководит мэр города Вадим Кстенин, работающие на месте специалисты в качестве вероятной причины называют весеннюю подвижку грунтов. «Основная сложность [работ]: водоводу больше 30 лет. Он сделан из чугуна, а работа с ним более сложная, чем с другими материалами», — пояснил мэр и добавил, что полностью ликвидировать последствия аварии планируется к девяти часам утра 21 марта.

Теги: Воронеж, авария, водоснабжение
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