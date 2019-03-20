Газпромбанк создал цифровой банк для микробизнеса

Газпромбанк объявил о запуске цифрового банка, который ориентирован на малый и микробизнес. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении банка.

Организация получила название «Просто|Банк», она создана на базе «Кредит Урал Банка» и технологической платформы API Bank. В сообщении отмечается, что создание цифрового банка для малого бизнеса —«важный шаг» для развития цифровой экосистемы Газпромбанка. Сейчас по заявке на сайте открыть счет можно в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Новосибирске и Екатеринбурге. Сообщается, что до конца года банк должен начать работу во всех городах-миллионниках.

Как отмечает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя Газпромбанка, новый банк ориентирован на сегмент микробизнеса с выручкой до 100 млн руб. в год, однако предполагается, что у 90% клиентов банка выручка не будет превышать 20 млн руб. В банке рассчитывают получить более 15 тыс. клиентов к началу 2020 года. Лидеры рынка — Тинькофф-банк и Сбербанк — открывают около 15–20 тыс. счетов в месяц, уточняет газета.​