Умер оперный певец Сергей Балашов

Оперный певец Сергей Балашов скончался в возрасте 47 лет. Об этом сообщается на сайте Музыкального театра им. К.С.Станиславского и В.И.Немировича-Данченко, ведущим солистом которого артист был в течение 20 лет.



«Без него было трудно представить себе хотя бы одну оперную премьеру театра», — говорится в сообщении.

За свою творческую карьеру он исполнил роли Ленского в «Евгении Онегине», Альфреда в «Травиате», Гофмана в «Сказках Гофмана»​, Вертера в одноименной опере Массне, Альмавивы в «Севильском цирюльнике» и другие.



Панихида пройдет 21 марта на основной сцене театра в 11:00.