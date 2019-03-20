Порошенко обвинил Россию в замедлении развития киевского метро

Президент Украины Петр Порошенко считает, что замедление развития киевского метрополитена произошло из-за вмешательства Москвы. Соответствующее заявление украинский президент сделал на презентации новых станций киевского метрополитена Сырецко-Печерской линии. Запись выступления президента опубликовал телеканал NewsOne в YouTube.

По словам главы государства, киевский метрополитен прекращал свою работу лишь однажды — в период с 18 по 20 февраля 2014 года (дни резкого обострения ситуации в ходе беспорядков на майдане Незалежности. — РБК). Президент напомнил, что в это время началась «российская агрессия», которая затормозила планы развития киевского метро.

По его словам, за 2014 год поступило свыше 200 сообщений о минировании городского метрополитена. При этом «попытки РФ парализовать работу метро и жизнь города провалились».

«Мы научились противостоять агрессии и на поле боя, и в Киеве», — отметил глава государства.

Киевский метрополитен был открыт 6 ноября 1960 года. Киев стал третьим по счету (после Москвы и Ленинграда) городом СССР, где появилась подземка. Киевский метрополитен занимает 24-е место в мире по пассажиропотоку — ежедневно перевозит около 1,5 млн человек. В нем три линии, их общая длина — более 67 км. Станция «Арсенальная» киевского метро является самой глубокой в мире — расположена на глубине 105,5 метров.