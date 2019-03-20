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Умер гитарист Оззи Осборна Берни Торме

Ирландский гитарист Берни Торме, работавший с музыкантами из группы Black Sabbath Оззи Осборном и Иэном Гилланом, умер на 67-м году жизни. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на его коллегу Мика Гаффни.

По его словам, Торме умер 17 марта в лондонской больнице от двусторонней пневмонии. Последние четыре недели он находился на искусственном жизнеобеспечении. Гаффни добавил, что музыкант скончался в окружении своей семьи.

Берни Торме родился 18 марта 1952 года в ирландском Дублине. В юности он находился под влиянием таких музыкантов как Джими Хендрикс, Джефф Бэк, Рори Галлахер и Гэри Мур (рок-группа Thin Lizzy), рано создал свою собственную группу. Позднее Торме стал играть в дублинской группе The Urge, пока в 1974 году не переехал в Лондон, где он начал выступать с хард-роковой группой Scrapyard (с одним из членов группы, бас-гитаристом Джоном Маккой они позже стали выступать вместе в группе Gillan). В 1976 году он организовал панк группу Bernie Tormé Band. Группа выступала вместе с The Boomtown Rats, Generation X и многими другими. После ухода от Гиллана Торме присоединился к Оззи Осборну, где выступал в качестве сессионного музыканта, однако проработал с ним недолго.

За свою карьеру Торми записал более 24 альбомов с разными коллективами, включая свои группы Bernie Torme Band и Torme.

Теги: Оззи Осборн, гитарист
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