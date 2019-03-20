Президент Чехии обвинил Турцию в союзничестве с «Исламским государством»

Президент Чехии Милош Земан обвинил Турцию в союзничестве с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Соответствующее заявление он сделал на встрече с представителями общественности в ходе поездки по Карловарскому краю (Западной Чехии), сообщает чешское агентство Czech News Agency (CTK).

«Почему нападают на курдов? Потому что являются фактическими союзниками «Исламского государства», — сказал Земан.

По его словам, именно Турция была посредником в ряде операций, когда боевики захватили большую часть территории Сирии и Ирака.

«Конкретно, например, поставки нефти и тому подобное», — отметил Земан.

Он также полагает, что президент Турции близок к исламизации своей страны. Он отметил, что это уже скорее государство, исповедующее исламскую идеологию. Из этого следует, что Эрдоган близок к исламским радикалам что подразумевает нападение на курдов, заявил Земан.

Направленная против курдов военная операция Турции на севере Сирии была начата 20 января. Участие в ней принимают как турецкая армия, так и союзные Анкаре силы сирийской оппозиции. Официальный Дамаск счел действия Турции вооруженной агрессией и направил жалобу в Совет Безопасности ООН.