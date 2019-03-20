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Alphabet $1 450 (+22,38%) прогноз Jefferies к 26.07.20 Купить
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Премьер-министр Австралии вызвал посла Турции из-за резких слов Эрдогана

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон вызвал посла Турции Корхана Каракоса из-за резкого заявления турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес австралийцев с антиисламскими взглядами. Об этом сообщает телеканал ABC.

Турецкий президент на митинге в турецком городе Эрегли, комментируя теракт в новозеландском Крайстчерче, крайне негативно отозвался об австралийцах, осуждающих ислам, отмечает телеканал. В частности, турецкий лидер заявил, что таким людям лучше не посещать Турцию. В противном случае, по его словам, они столкнутся с очень неприятными последствиями. Эрдоган также напомнил об участии военных Австралии и Новой Зеландии, павших в битве при Чанаккале (Галлиполи) во время Первой мировой войны.

В ответ на слова Эрдогана австралийский премьер-министр счел его заявление в адрес Австралии «в высшей степени как оскорбительное и безрассудное».

«Я нахожу, что комментарии президента Эрдогана очень сильно противоречат тому, что сказал Кемаль Ататюрк об австралийских войнах, павших в Первой мировой войне. Более того, я считаю такие высказывания нарушением закона», — отметил премьер-министр Австралии.

Он отметил, что, несмотря на столь острую реакцию Турции, Канберра не отступит от своих принципов толерантности и развития мультикультурного общества и продолжит бороться за безопасность в регионе.

Массовая стрельба в двух мечетях на востоке Новой Зеландии произошла утром 15 марта. По данным New Zealand Herald​, нападения в Крайстчёрче устроил 28-летний гражданин Австралии Брентон Таррант, ему были предъявлены обвинения.

В результате теракта погибли 50 человек, еще десятки получили ранения. По подозрению в совершении преступления задержаны три человека, включая гражданина Австралии. Брентону Тарранту уже предъявили обвинения.

Теги: Австралия, Реджеп Тайип Эрдоган
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