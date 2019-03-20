Минпромторг предложил «БелАЗу» использовать российские двигатели

Глава Минпромторга России Денис Мантуров предложил белорусскому производителю грузовых автомобилей «БелАЗ» устанавливать на грузовики российские двигатели производства «Синара». Об этом он заявил в рамках заседания коллегии министерства промышленности и торговли РФ и министерства промышленности Республики Беларусь, сообщает ТАСС.

«Мы также видим потенциал в замещении двигателей, используемых при производстве карьерных самосвалов «БелАЗ», двигателями, которые производит компания «Синара», — приводит агентство слова Мантурова.

По его словам, на сегодняшний день «БелАЗ» использует двигатели иностранного производства. Также глава Минпромторга предложил белорусским партнерам совместно работать над производством лифтового оборудования и подключаться к производству оборудования для текстильной и швейной промышленности.

Мантуров отметил, что за последние 4 года рынок легкой промышленности вырос практически по всем сегментам.

«Так сложился рынок, что мы все мощности, которые сегодня модернизируются — они модернизируются за счет поставки, к сожалению, западных технологий», — отметил глава Минпромторга и предложил компаниям из России развивать этот сегмент, опираясь на белорусский промышленный потенциал. Мантуров также призвал белорусские компании к кооперации для совместного выхода на международные экспортные рынки.