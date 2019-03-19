В Сирии заявили об аресте подозреваемых в убийстве американцев в Манбидже

В Сирии заявили об аресте подозреваемых в убийстве американцев в Манбидже

Поддерживаемые США «Сирийские демократические силы» (SDF, вооруженное формирование) сообщили об аресте боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство», которые подозреваются в причастности к теракту в сирийском Манбидже, произошедшему в январе.

«Благодаря слежке и наблюдению наши силы смогли арестовать группу лиц, предположительно причастных к нападению в Манбидже <...> Ведется расследование для выяснения деталей нападения и установления виновных», — говорится в сообщении.

Взрыв в Манбидже, расположенном на севере Сирии недалеко от границы с Турцией, произошел 16 января. Тогда террорист-смертник подорвал себя около патруля международной коалиции во главе с США. При взрыве погибли четверо американских военных, еще трое пострадали. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что всего в результате нападения погибли 20 человек.