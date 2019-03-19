СМИ сообщили об ордере на арест экс-главы ВФЛА Балахничева во Франции

Во Франции выдан международный ордер на арест бывшего главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева. Об этом пишет L’Equipe.

Кроме того, был выдан ордер на арест старшего тренера сборной России по легкой атлетике Алексея Мельникова. Сообщается, что обвинения связаны с расследованием во Франции применения допинга в российском спорте.

В беседе с РБК Балахничев сообщил, что не получал уведомлений о каких-либо действиях с французской стороны и что, соответственно, не знает содержание ордера. «Французское правосудие, чтобы укрепить свою позицию, сразу же вбрасывает информацию во французские СМИ, чтобы у общественности не было сомнений», — заявил он и добавил, что прокурор, который занимается его делом, уходит на пенсию и должен передать дело.

Валентин Балахничев ушел с поста главы ВФЛА в феврале 2015 года в связи с допинговым скандалом, в рамках которой международное антидопинговое агентство WADA обвинило Россию в создании государственной системы поддержки допинга. В начале 2016 года комиссия по этике Международной ассоциации легкоатлетических федераций пожизненно отстранила Балахничева от работы в спорте. Французская газета Le Monde писала, что Балахничев мог быть причастен к коррупционной схеме, связанной с выбором столицы Олимпийских игр 2016 года.