В Госдуму внесли поправки о возвращении сезонного перевода времени

В Госдуму внесли поправки о возвращении сезонного перевода времени

Депутат Госдумы Андрей Барышев внес в Госдуму законопроект о возвращении сезонного перевода времени. Соответствующий документ размещен в системе обеспечения законодательной деятельности.

Парламентарий предлагает ежегодно в последнее воскресенье марта в 2:00 переводить стрелки на 1 час вперед, а в последнее воскресенье октября в 3:00 — на 1 час назад.​​

«Принятие законопроекта не только положительным образом отразится на здоровье россиян, но и в целом повысит качество их жизни, работоспособность и производительность труда, а также обеспечит дополнительные возможности для вечернего досуга», — говорится в пояснительной записке.

Депутат утверждает, что сезонные переводы позволят почти на 200 часов в год увеличить эффективно используемое населением светлое время суток. Также, по мнению парламентария, это должно позволить уменьшить расходы на оплату электроэнергии и снизить число ДТП, поскольку сместит основное движение на более безопасное светлое время.