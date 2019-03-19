При перестрелке в Ингушетии пострадали два человека

При перестрелке в Ингушетии пострадали два человека

Два человека пострадали при перестрелке в Назрановском районе Ингушетии, сообщает «Российская газета» со ссылкой на районную администрацию.

Инцидент произошел в ночь на 19 марта в селе Сурхари. Между представителями двух конфликтующих семей произошла ссора, после чего они открыли стрельбу. Пострадавших госпитализировали.

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

24 февраля в астраханском селе Бахтемир мужчина с ружьем открыл стрельбу по полицейским. Стрелявший был убит, СК завел дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). Позднее раненый сотрудник полиции умер в больнице.



