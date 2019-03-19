Лукашенко поздравил Валерия Леонтьева с юбилеем

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил с 70-летним юбилеем российского певца, композитора и народного артиста России Валерия Леонтьева. Текст телеграммы опубликовала пресс-служба белорусского лидера.

По мнению Лукашенко, Леонтьев — один из самых известных эстрадных исполнителей, который занимает особое место в истории современного искусства. Президент Белоруссии добавил, что артист многие годы «покоряет публику неповторимой манерой исполнения, яркой индивидуальностью и неугасаемой жизненной энергией».

Лукашенко отметил талант и артистизм Леонтьева и его преданность делу.

В 2009 году на церемонии открытия фестиваля «Славянский базар в Витебске» Лукашенко вручил Леонтьеву специальную награду президента Республики Беларусь «Через искусство — к миру и взаимопониманию». Кроме того, в Витебске на Аллее славы лауреатов специальной награды президента заложена именная плита артиста.​

Валерий Леонтьев родился 19 марта 1949 года в селе Усть-Уса в Коми. Обладатель ряда музыкальных премий, в том числе «World Music Awards», «Золотой Граммофон» и «Звуковая дорожка». Записал более 20 альбомов. В 1996 году получил звание народного артиста России. Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени, кроме того, он награжден орденом Почета и орденом Дружбы.