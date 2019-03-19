Минобороны показало испытания атомной подлодки «Борей»

Телеканал «Звезда» опубликовал видео испытания нового атомного подводного ракетоносца «Борей». Видео приурочено ко Дню моряка-подводника, который отмечается в России 19 марта.

На кадрах показаны подготовка экипажа к отплытию и передвижение подлодки у поверхности на полном ходу.

«Развернуто серийное строительство <...> атомных подводных лодок проектов «Борей» и «Ясень». Эти лодки составят основу подводных сил и отвечают самым современным требованиям», — заявил главком Военно-морского флота (ВМФ), адмирал Владимир Королев во время поздравления подводников.

Атомные подводные лодки «Борей» могут нести на борту до 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава», имеют длину 170 м, ширину 13,5 м и водоизмещение 24 тыс. т.