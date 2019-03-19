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Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+45,66%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
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В Казахстане более 40 школьников отравились природным газом

В Казахстане из-за утечки природного газа отравились 45 человек, в том числе 41 школьник. Об этом по итогам заседания правительства журналистам сообщил главный государственный санитарный врач республики Жандарбек Бекшин, передает агентство «Казинформ».

Инцидент произошел 18 марта в одной из школ города Шымкента. По словам Бекшина, утечка произошла на распределительной подстанции, расположенной в 600 м от школы. С места происшествия также эвакуировали 877 учеников и 100 преподавателей.

По словам врача, у пострадавших были «симптомы головокружения, тошноты и кратковременной потери сознания». «Все поступали в легкой степени тяжести», — рассказал он. После детоксикационной терапии и оказания родителям психологической помощи детей выписали из больницы.

Бекшин также сообщил, что на территории школы после проведения экспертизы вредных веществ не обнаружили.

Теги: Казахстан, отравление, природный газ
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