В Казахстане более 40 школьников отравились природным газом

В Казахстане из-за утечки природного газа отравились 45 человек, в том числе 41 школьник. Об этом по итогам заседания правительства журналистам сообщил главный государственный санитарный врач республики Жандарбек Бекшин, передает агентство «Казинформ».

Инцидент произошел 18 марта в одной из школ города Шымкента. По словам Бекшина, утечка произошла на распределительной подстанции, расположенной в 600 м от школы. С места происшествия также эвакуировали 877 учеников и 100 преподавателей.

По словам врача, у пострадавших были «симптомы головокружения, тошноты и кратковременной потери сознания». «Все поступали в легкой степени тяжести», — рассказал он. После детоксикационной терапии и оказания родителям психологической помощи детей выписали из больницы.

Бекшин также сообщил, что на территории школы после проведения экспертизы вредных веществ не обнаружили.