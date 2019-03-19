Трамп отдал $100 тыс. из своей зарплаты Министерству нацбезопасности

Президент США Дональд Трамп рассказал, что передал $100 тыс. Министерству национальной безопасности. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Twitter.

«Хотя пресса не любит об этом писать, а мне это и не нужно, я жертвую мою годовую президентскую зарплату в размере $400 тыс. разным ведомствам в течение года. Эту — Министерству национальной безопасности», — написал он, приложив к сообщению изображение чека на $100 тыс.

После избрания президентом Трамп отказался от зарплаты и заявил, что будет регулярно жертвовать ее на различные благотворительные цели. Вместо этого он получает $1 в год, так как по закону не может получать меньше. Зарплату за второй квартал 2018 года американский лидер отдал Ассоциации малого бизнеса.