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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+45,66%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
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Трамп отдал $100 тыс. из своей зарплаты Министерству нацбезопасности

Президент США Дональд Трамп рассказал, что передал $100 тыс. Министерству национальной безопасности. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Twitter.

«Хотя пресса не любит об этом писать, а мне это и не нужно, я жертвую мою годовую президентскую зарплату в размере $400 тыс. разным ведомствам в течение года. Эту — Министерству национальной безопасности», — написал он, приложив к сообщению изображение чека на $100 тыс.

После избрания президентом Трамп отказался от зарплаты и заявил, что будет регулярно жертвовать ее на различные благотворительные цели. Вместо этого он получает $1 в год, так как по закону не может получать меньше. Зарплату за второй квартал 2018 года американский лидер отдал Ассоциации малого бизнеса.

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Теги: Дональд Трамп, национальная безопасность, зарплата
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