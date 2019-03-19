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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+44,29%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
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Арбитражный суд Москвы признал банкротом бывшего депутата Госдумы

Арбитражный суд Москвы признал банкротом бывшего депутата Госдумы шестого созыва Валерия Язева. Это следует из данных картотеки арбитражных дел.

«Арбитражный суд признает заявление ПАО «Совкомбанк» о признании банкротом Язева Валерия Афонасьевича обоснованным, в связи с чем приходит к выводу о целесообразности введения в отношении Язева процедуры реструктуризации его долгов», — говорится в определении суда.

Отмечается, что суд вынес решение 12 марта. Иск о банкротстве Язева «Совкомбанк» подал 12 декабря 2018 года.

В сентябре прошлого года РБК-Екатеринбург писал, что структуры, принадлежащие семье Язевых, имеют долг около 1 млрд руб. Процедуру банкротства проходят такие компании, как ОАО «Научно-производственное объединение Восточный институт огнеупоров» («НПО ВОСТИО»), ООО «Камышловский завод «Урализолятор» и ООО «ЯВА-Холдинг».

РБК-Екатеринбург отмечал, что судьбу компаний будут решать Сбербанк, КБ «Агросоюз», «УМ-БАНК», «БинБанк» и КБ «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР).

Валерий Язев был депутатом Госдумы от «Единой России» с 2011 года (шестой созыв). Он также являлся первым заместителем председателя комитета Госдумы по природным ресурсам, природопользованию и экологии. В 2017 году он задекларировал 446,6 млн руб. дохода.

Теги: Валерий Язев, "Совкомбанк", банкротство
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