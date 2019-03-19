Арбитражный суд Москвы признал банкротом бывшего депутата Госдумы шестого созыва Валерия Язева. Это следует из данных картотеки арбитражных дел.

«Арбитражный суд признает заявление ПАО «Совкомбанк» о признании банкротом Язева Валерия Афонасьевича обоснованным, в связи с чем приходит к выводу о целесообразности введения в отношении Язева процедуры реструктуризации его долгов», — говорится в определении суда.

Отмечается, что суд вынес решение 12 марта. Иск о банкротстве Язева «Совкомбанк» подал 12 декабря 2018 года.

В сентябре прошлого года РБК-Екатеринбург писал, что структуры, принадлежащие семье Язевых, имеют долг около 1 млрд руб. Процедуру банкротства проходят такие компании, как ОАО «Научно-производственное объединение Восточный институт огнеупоров» («НПО ВОСТИО»), ООО «Камышловский завод «Урализолятор» и ООО «ЯВА-Холдинг».

РБК-Екатеринбург отмечал, что судьбу компаний будут решать Сбербанк, КБ «Агросоюз», «УМ-БАНК», «БинБанк» и КБ «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР).