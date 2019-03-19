Гендиректора Warner Bros. уволили после расследования о связи с актрисой

Гендиректора кинокомпании ​Warner Bros. Кевина Цудзихара уволили после внутреннего расследования, которое провели из-за обвинений в сексуальных связях с актрисой. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

«Кевин внес большой вклад в успех студии за последние 25 лет, и за это мы благодарим его. Кевин признает, что его ошибки несовместимы с ожиданиями руководства компании и могут повлиять на способность компании выполнять свою работу в будущем», — сказал гендиректор холдинга WarnerMedia (принадлежит AT&T) Джон Стэнки.

Газета отмечает, что в AT&T связали расследование со статьей в The Hollewood Reporter. В ней говорилось, что у Цудзихары была сексуальная связь с актрисой Шарлоттой Кирк. Издание ссылалось на их переписку. Из нее следовало, что Цудзихара обещал ей использовать свое положение для того, чтобы она получала главные роли в кино.

При этом актриса получила две эпизодические роли в фильмах «8 подруг Оушена» и «В активном поиске».В статье также говорится, что режиссер Бретт Рантер обвинял актрису в попытке вымогательства.