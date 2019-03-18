Минтруд зафиксировал рост количества безработных

По состоянию на 13 марта число официально зарегистрированных безработных россиян составило 810,9 тыс. человек. Таким образом, за неделю этот показатель вырос на 1,1%, говорится в сообщении Минтруда.

По данным министерства, за неделю снижение численности безработных граждан произошло в семи регионах — в Астраханской, Курской, Ярославской областях, Камчатском крае, а также в республиках Дагестан, Калмыкия и Чечня. При этом в 73 регионах количество безработных выросло — в первую очередь в Севастополе, Карачаево-Черкесской Республике и в Якутии.

6 марта ведомство оценивало количество безработных в 802,4 тыс. человек. Месяц назад, 13 февраля, Минтруд отчитывался о 763,8 тыс. человек. В министерстве отметили, что увеличение численности граждан без официального трудоустройства связано с сезонным фактором и повышением с 2019 года пособия по безработице.