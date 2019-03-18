В переходе станции метро «Александровский сад» в Москве образовалась течь

В переходе на станции московского метро «Александровский сад» образовалась течь, на месте работают аварийные службы. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Московского метрополитена.

«Все коммуникации метрополитена в порядке. Вода поступает из соседнего здания», — говорится в сообщении. Отмечается, что безопасности пассажиров и движению поездов угрозы нет.

Видео: utesha23 / Instagram

15 января произошло подтопление между станциями «Окружная» и «Лихоборы» на севере Люблинско-Дмитровской (салатовой) линии метро. Из-за инцидента эти две остановки, а также станцию «Селигерская» временно закрыли для пассажиров. В пресс-службе строительной компании АО «Мосметрострой» сообщили, что вода появилась из-за выбитой герметизирующей пробки в креплении (тюбинге) тоннеля возле служебной платформы. Пробка была выбита в ходе строительства второго вестибюля станции «Окружная».

