Заместитель Турчака обратилась в МВД из-за вторжения к родителям Рубина

Первый заместитель секретаря генсовета «Единой России» Ольга Баталина подала запрос в МВД из-за вторжения неизвестных в квартиру родителей заместителя главреда издания «Проект» и ведущего «Дождя» Михаила Рубина. Об этом она сообщила РБК.

На вопрос, получила ли она ответ от правоохранительных органов, Баталина пояснила, что со времени подачи прошло «совсем не много времени».

7 марта в квартиру родителей Рубина ворвались неизвестные с видеокамерами. По словам матери журналиста, им открыли дверь, поскольку ждали курьера. «Никто не представился; она их пыталась выгнать, но они зашли в квартиру и уходить не хотели», — рассказал Рубин «Дождю». По его словам, неизвестные спрашивали его родителей, не стыдно ли их сыну «продавать родину».

По словам Рубина, у «Проекта» было несколько расследований, из-за которых в редакцию поступали угрозы, в том числе материалы о семье главы ЛДПР Владимира Жириновского и о первом замглавы администрации президента Алексее Громове.