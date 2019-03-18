Военные Южной Кореи заявили о случайном запуске зенитной ракеты

В Южной Корее после «непреднамеренного пуска» во время плановой проверки в воздух взлетела и взорвалась зенитная управляемая ракета. Об этом со ссылкой на представителя Военно-воздушных сил (ВВС) страны сообщает Yonhap. Этот факт также подтверждает издание Chosun.

Инцидент произошел утром 18 марта. Ракета средней дальности Cheongung взорвалась около южнокорейской базы ВВС в Чхунчхоне — ​в 85 км к северо-востоку от Сеула, уточняют издания. В случае, если после запуска система наведения ракеты не функционирует должным образом, в целях безопасности ракета автоматически взрывается, указали военные.​

Для того чтобы определить причину аварии, в ВВС Южной Кореи сформировали спецгруппу. Информации об ущербе или пострадавших в результате случившегося пока нет, подчеркнул представитель ВВС.

Ракета Cheongung, как отмечает Yonhap, способна наносить удары по самолетам на высоте до 40 км. Первые испытания ракет такого класса в Южной Корее провели в ноябре 2017 года. Тогда две ракеты точно поразили цели.