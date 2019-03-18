Роскачество дало рекомендации по выбору куриных яиц

Эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору и правильному хранению куриных яиц, говорится в сообщении на сайте организации.

Ведомство советует при выборе продукта обращать внимание на срок изготовления, который должен быть указан на упаковке в обязательном порядке. Как отметили в Роскачестве, диетические яйца хранятся не более семи суток, столовые — от восьми до 25 суток.

Производителя, по мнению ведомства, следует выбирать по принципу близости географического расположения к торговой точке. Место хранения в магазине должно быть сухим и чистым, без посторонних запахов.

Эксперты советуют исследовать скорлупу на предмет сколов, трещин и чистоты. Не стоит обращать внимания на цвет яиц, надписи «био», «эко» и «органические» на упаковке и шероховатость скорлупы, отмечает ведомство.

Роскачество рекомендует хранить яйца при температуре от нуля до 5 градусов отдельно от сырого мяса и сильно пахнущих продуктов. Перед употреблением эксперты советуют помыть продукт с мылом под теплой проточной водой. Свежесть яйца можно проверить, опустив его в воду.