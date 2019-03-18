Власти решили переселить жителей хабаровского села после оползня на Бурее

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал принял решение о переселении жителей села Чекунда из-за угрозы подтопления после оползня на реке Бурея. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

«Других вариантов здесь быть не может. Ученые нам уже сегодня говорят, что топить будет. А через четыре года Чекунда может уйти под воду совсем, — заявил Фургал. — Любое наводнение — это угроза жизни людей. Поэтому и принято однозначное решение — переселять». Примерный бюджет, по словам Фургала, составит 332 млн руб.

Жителей села переселят в город Чегдомын и поселок ЦЭС, который находится рядом с райцентром. Как говорится в сообщении пресс-службы, в поселке пустуют 44 квартиры, которые можно занять после капитального ремонта. По расчетам властей, некоторым семьям выдадут сертификаты на приобретение жилья на вторичном рынке.

В конце декабря 2018 года в Верхнебуреинском районе произошло обрушение части сопки в реку, которая питает Бурейскую ГЭС. Как сообщили в краевом МЧС, причиной произошедшего стал оползень. 10 января в районе ввели режим ЧС. 22 января военные инженеры приступили к подрыву горных пород на месте образовавшегося на реке затора. В начале февраля Бурейская ГЭС вышла на штатный режим работы, затор ликвидировали.