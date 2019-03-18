NYT узнала о приказах саудовского кронпринца похищать инакомыслящих

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд приблизительно за год до убийства журналиста Джамаля Хашкаджи начал проводить кампанию по подавлению инакомыслия. Ее цель заключалась в организации слежки, похищении и пытках подданных королевства, сообщает газета New York Times.

Издание отмечает, что эту информацию подтвердили источники из числа американских официальных лиц, которые ознакомились с материалами разведывательных служб США, а также осведомленные о действиях властей саудовцы. Отмечается, что в этом принимали активное участие и лица, причастные к убийству Хашкаджи. По данным издания, с 2017 года они участвовали не менее чем в десяти операциях такого характера.

Источники издания отмечают, что часть таких операций заключалась в принудительном возвращении саудовцев из других арабских стран. Во дворцах, принадлежавших королю Сальману, где содержались саудовцы, их подвергали насилию.

После убийства Хашкаджи официальные лица Саудовской Аравии признались в получении сотрудниками разведки королевства регулярных приказов о возвращении диссидентов на родину. Операции такого рода значительно участились в свете роста влияния кронпринца в королевстве.

Как пишет газета, разведывательные службы США, вероятно, не обладают решающими и неопровержимыми доказательствами того, что принц Мухаммед отдавал приказы о совершении убийств. Вместе с тем спецслужбы США якобы пришли к выводу, что кронпринц приказывал проводить операции для подавления инакомыслия.

Колумнист газеты The Washington Post Джамаль Хашкаджи, выступавший с критикой действий властей Саудовской Аравии, пропал без вести 2 октября 2018 года, после того как вошел в здание генконсульства королевства в Стамбуле. Туда он прибыл для получения документов, необходимых для заключения брака с гражданкой Турции.

По данным турецкой прокуратуры, журналист был убит, его тело расчленили и уничтожили. Президент Турции Реджеп Эрдоган говорил, что приказ убить Хашкаджи поступил «с самых высоких уровней» правительства Саудовской Аравии. ЦРУ, по данным The Washington Post, пришло к выводу, что приказ убить журналиста отдал сам наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Эр-Рияд все обвинения отрицает, подчеркивая, что против королевства ведется «жесткая информационная кампания».