В метро Гонконга столкнулись два поезда

В метро Гонконга столкнулись два поезда

Два поезда столкнулись в метрополитене Гонконга. В результате пострадали два машиниста, сообщает телерадиокомпания «RTHK».

Инцидент произошел во время тестирования новой сигнальной системы на «красной» ветке метро вблизи станции Central в деловом центре города.

Пассажиры в вагонах поезда отсутствовали. От удара один из вагонов сошел с рельсов, после чего движение в тоннеле было заблокировано. Пострадавших машинистов доставили в медучреждение.

По факту столкновения оператор железнодорожного транспорта проводит расследование. До устранения последствий аварии движение между станциями Central и Admiralty осуществляться не будет.