Хранилище нефтепродуктов загорелось в Техасе

Пожар произошел на территории хранилища нефтепродуктов компании Intercontinental Terminals Company (ITC) в городе Дир Парк (штат Техас, США). Спасатели пытаются потушить огонь в течение нескольких часов, говорится в заявлении компании.

Согласно данным пресс-релиза, сжигаемым химическим веществом является нафта (вещество, получаемое при перегонке нефти, компонент бензина). Эвакуация сотрудников компании не проводилась.

В настоящее время огонь продолжает распространяться, местным жителям рекомендовано не выходить на улицу. В связи с инцидентом перекрыта одна из крупных магистралей города.

Информации о пострадавших не поступало, причина возгорания пока не установлена.