Два человека пострадали при взрыве цистерны с бензином в Лос-Анджелесе

Два человека пострадали при взрыве цистерны с бензином в Лос-Анджелесе

В Лос-Анджелесе (штат Калифорния) взорвалась цистерна с бензином, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщается на сайте городской пожарной службы.

По данным властей города, причиной взрыва стала утечка газа в подземных коммуникациях Лос-Анджелеса, которая произошла в 10 км к югу от центра города. На месте происшествия произошло возгорание.

Пострадавших доставили в больницу, степень тяжести их травм неизвестна. Из-за взрыва и пожара также был поврежден дом.

По данным спасателей, пары бензина вступали в контакт с неизвестным источником возгорания, после чего они взрывались. На месте взрыва начался пожар. В его тушении задействовано более 70 спасателей.