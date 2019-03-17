В Греции анархисты облили краской здание Министерства окружающей среды

В Греции члены анархистской группировки «Рубикон» облили красной краской стены здания Министерства окружающей среды в Афинах. Об этом сообщает телеканал Skai.

По его данным, анархисты передвигались на мотоциклах. Греческое отделение CNN отмечает, что они напали на министерство около 5:30 по местному времени (6:30 мск). Телеканал добавляет, что анархисты выступили против нанесения ущерба окружающей среде на шахтах в Эпире, Ионионе и Крите.

Издание Protothema 13 марта сообщало, что 30 членов группировки поднялись на первый этаж здания министерства и разбросали листовки. По данным издания, они выступили против создания полигонов с отходами в поселке Лефкими на острове Корфу.