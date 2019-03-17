На Украине задержали обвиняемого в смерти пяти человек в Чечне россиянина

На Украине задержали обвиняемого в смерти пяти человек в Чечне россиянина

На Украине задержали россиянина, который находится в международном розыске по обвинению в убийстве пяти​ человек в Чечне. Об этом сообщается на сайте украинской национальной полиции.

«Мужчина обвиняется правоохранительными органами России в совершении убийства и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов», — пояснили полицейские.

Украинские правоохранители задержали его в Харьковской области по ст. 208 УК Украины (задержание уполномоченным должностным лицом). Обстоятельства задержания россиянина и его имя не раскрываются. Отмечается, что мужчина был помещен под стражу на 40 дней.

Согласно сообщению украинской национальной полиции, российского гражданина объявили в международный розыск по линиям Интерпола и Европола 20 февраля 2019 года. Ему грозит пожизненное заключение за то, что в 2008 году на почве межнационального конфликта он убил пять​ человек в станице Первомайской Грозненского района Чечни.