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Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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Режиссер-документалист Юрий Шиллер умер на 78-м году жизни

Лауреат Государственной премии России, режиссер-документалист Юрий Шиллер скончался в возрасте 77 лет. Об этом сообщается на сайте российского Союза кинематографистов.

«Ассоциация документального кино Союза кинематографистов России выражает соболезнование родным и близким [Юрия Шиллера]», — говорится в сообщении.

Юрий Шиллер за свою творческую карьеру создал более 60 документальных и игровых фильмов, включая картину «Воробей» (2010), которая была XXXI Московский международный кинофестиваль. Также он знаменит своими фильмами «Карасук» (2006), «В Затоне» (2005), «Падение Икара» (2003).

В 1998 году он получил Государственную премию России за картины «Грешный человек» (1997), «Родная сторона» (1997) и «Полет шмеля» (1998).

Отмечается, что по его фильмам преподают во ВГИКе, а также коллекции его работ хранят в библиотеке Конгресса США и в архиве гостелерадио на Шаболовке в Москве.

Теги: режиссер, смерть
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