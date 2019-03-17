Под Санкт-Петербургом двое мужчин и девочка провалились под лед

В городе Колпино под Санкт-Петербургом двое мужчин и одна девочка провалились под лед во время прогулки по льду реки Ижоры​. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональный ГУ МЧС.

По данным главного управления, ребенка удалось спасти до приезда спасателей. Девочку отправили домой, где ее позже осмотрели врачи. Медработники заключили, что она не нуждается в госпитализации.

Один из мужчин погиб в результате инцидента. Его тело обнаружили водолазы только спустя несколько часов. Другой мужчина с признаками алкогольного опьянения и переохлаждения был извлечен из воды и отправлен в больницу.

Согласно сообщению ГУ МЧС по городу, в восточной части Финского залива ожидается процесс разрушения ледового покрова и сокращение толщины и площади льда. Так, 17 марта будет наблюдаться умеренный дрейф льда северных и северо-восточных направлений. 18 марта дрейф усилится со сменой направления на восточное. Также ожидается полное очищение ото льда Лужской губы.