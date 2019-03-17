Президент Азербайджана помиловал двух граждан России

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился помиловать 431 человека, включая двух граждан России. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Отмечается, что данное решение Алиев принял, рассмотрев обращения ряда осужденных, членов их семей и омбудсменов. При этом, учитывалось их поведение в период заключения, их личность, состояние здоровья и семейное положение.

Среди помилованных граждан России — Шамхал Вахид оглы Мамедов, которого осудили за тяжкое преступление в августе 2017 года, и Джамиля Ибрагимова, осужденную за тяжкое преступление в сентябре 2016 года.

Также Алиев распорядился помиловать азербайджанских граждан, и 12 граждан других стран, включая Грузию, Нигерию, Камерун, Турцию, Иран, Узбекистан, Китай, Индию и Белоруссию.