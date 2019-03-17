В Индонезии из-за наводнений погибли 42 человека

Жертвами наводнений в индонезийской провинции Папуа стали по меньшей мере 42 человека. Еще 21 человек получил серьезные ранения, сообщает Reuters со ссылкой на местное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях.

По словам представителя ведомства Кори Симболона, наводнение в районе Синтани, расположенном недалеко от столицы провинции Джаяпуры, вызвали проливные дожди, начавшиеся 16 марта.

В январе из-за сильных дождей, которые привели к наводнению, на индонезийском острове Сулавеси погибли 68 человек. В результате стихии повреждения получили несколько правительственных зданий, обрушились девять мостов. Из-за оползня около 7 тыс. жителей покинули свои дома.